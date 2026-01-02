Jaime David exhorta a población resistir crisis

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal llamó al país a tener paciencia en relación con la situación del país, pues aseguró que, “no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista”.

En una de sus características apariciones a través de la redes sociales, el integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que “ahora voy a dar una galopeadita, rápido, más rápido que la deuda, pero con mucho más esperanzas para el pueblo dominicano de que saldremos, porque siempre se ha dicho, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Sigamos apostando por lo bien hecho”, dijo, mientras galopaba en un indeterminado lugar de la zona.

En otro post, el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal y exministro de Medio Ambiente y de Deportes, instó a la sociedad a que en este nuevo año reflexione sobre el pasado 2025 y cuánto lograr en el transcurso de 2026.

“Siempre hay que tratar de armonizar, de buscar soluciones, porque demasiados buscadores de problemas ya tenemos. Siempre es importante compartir en familia y aprender a aceptar a los demás como son, para que los demás nos acepten a nosotros”, dijo

Expresó que es hora de, en el seno de la familia, construir proyectos, organizarse para tener la fuerza suficiente para hacer los cambios y desarrollar potencialidades.