Serie del Caribe: Leones del Escogido vencen a Charros de Jalisco en un emocionante primer partido

Zapopan, Jalisco (Prensa CBPC). El dominicano Junior Lake remolcó tres carreras, pegó cuatro hits y eliminó con un tiro certero a un correo de México en la octava entrada que representaba el empate, para ser el hombre grande en la victoria esta madrugada del lunes de los Leones del Escogido 5-4 sobre los Charros de Jalisco, ante más de ocho mil fanáticos en el partido inaugural de la 68ava Serie del Caribe 2026.

El partido se llevó a cabo en el en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Mateo Gil, aunque apenas pegó un hit, remolcó tres carreras y su compañero, Michael Wielansky se fue de 4-4 . México hizo su primera vuelta en la primera entrada, dos en la séptima y otra en la novena.

Los dominicanos fabricaron sus primeras tres vueltas en el tercero y dos en el quinto.

Junior Lake se desliza quieto en la tercera base en una acción en el segundo episodio.

El relevista dominicano Kenny Hernández se llevó la victoria, mientras que Manny Boñuelo, cargó con el fracaso. Jimmy Cordero cerró el noveno para llevarse su juego salvado. Jeffry Yan tiró el octavo y montó un espectáculo con dos ponches..

El lanzador derrotado fue Manny Bañuelos, quien tiró en cuatro entradas y un tercio, permitió cinco carreras, dio tres boletos, le dieron seis hits y ponchó a tres. También trabajaron M. Meza, L. Marquez, J. Cruz.

Por la República Dominicana, Oscar de la Cruz lanzó cuatro entradas y dos tercios, permitió tres vueltas, cuatro hits, otorgó tres transferencias y poncho a cinco rivales. Igualmente subieron al box, K. Hernández, L. Frias, A. Colomé,

Los primeros en anotar fueron los Charros de Jalisco (México rojo) cuando fabricaron una vuelta ante Oscar de la Cruz, en la misma primera entrada. Connor Hollis fue goleado, Ornelas se ponchó, Michael Wielansky pegó hit llegando Hollis a tercera, Willie Calhoun fue boleado y se llenaron las bases, Mateo Gil se arrastró por el torpedero y forzaron a Calboun, pero anotó Hollis desde la tercera, Madrid cerró el inning con rodado a la primera base.

Oscar de la Cruz tiró primores para vencer a los Charros de Jalisco (México rojo) en el debut de los Leones del Escogido en la Serie del Caribe.

En el tercer episodio, los Leones del Escogido representante de la Liga de Beisbol de la República Dominicana, viraron el marcador 2-1 a su favor cuando Junior Lake bateando con dos outs y las bases llenas pegó doblete por el prado izquierdo remolcando a Erik González y Sócrates Brito. Adames cerró el inning con un elevado al central.

En el quinto, los Leones iniciaron con Gustavo Núñez en primera al recibir boleto gratis de Bañuelos, luego se robó segunda, Erik González pegó hit remolcador de la cuarta vuelta roja al prado derecho, Sócrates Brito pegó hit a la segunda base. El dirigente de México sacó del box a Bañuelos y entró en su lugar al relevista Mario Meza. Junior Lake despachó sencillo al prado derecho para llenar las bases, Cristian Adames remolcó la quinta carrera con rodado a la primera base, avanzaron los corredores a tercera y segunda,

Oscar de la Cruz, pitcher de RD

En el quinto de los mexicanos, después de dos outs, Wielansky pegó hit al prado derecho, Calboun se ponchó, Mateo Gil remolcó dos vueltas por un doblete prado derecho. Oscar de la Cruz salió del partido y entró en su lugar, Kenny Hernández sacó de out a Bligh Madris para cerrar el acto con la pizarra 5-3, arriba Dominicana.