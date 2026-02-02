Puerto Rico remonta y vence a México verde

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

México. EFE. Los Cangrejeros de Santurce, campeones puertorriqueños, se sacudieron de una desventaja de cuatro carreras para vencer ayer domingo por 5-4 a los Tomateros de Culiacán mexicanos y dar su primer golpe en la Serie del Caribe de Béisbol.

En Guadalajara, occidente de México, Rubén Castro pegó un sencillo en el final de la novena entrada para empujar dos carreras y darle la victoria al equipo caribeño.

Los Tomateros le cayeron encima temprano al lanzador Collin Wiles y le anotaron dos carreras en el primer episodio, en el que combinaron sencillo al dominicano Estevan Florial, boleto a Allen Córdoba, doble de Rodolfo Amador y elevado de sacrificio de Joey Meneses.

En el segundo acto, otra vez los mexicanos hicieron daño.

Jasson Atondo pegó hit, Luis Verdugo, un doble que produjo el 3-0; y Alí Solís un imparable para traer al 'home' a Verdugo y expulsar a Wiles del montículo.

Los relevistas de Cangrejeros detuvieron la ofensiva rival y sus bateadores respondieron después de la cuarta entrada, cuando se rebelaron ante el lanzador David Reyes, castigado con hit de Gabriel Cancel y cuadrangular de Yohandy Morales.