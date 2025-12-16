República Dominicana, Puerto Rico y México se bajan de la Serie del Caribe en Venezuela

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana, Puerto Rico y México decidieron no participar en la Serie del Caribe 2026, programada para celebrarse del 1 al 7 de febrero en Venezuela, “debido a situaciones externas ajenas a su control”.

Así lo informó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) a través de un comunicado, en el que indicó que la decisión fue dada a conocer en el marco de una Asamblea General Extraordinaria.

“La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento”, expresó.

Agregó que continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles, y que mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada.

De igual forma, la Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoció y valoró el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026.