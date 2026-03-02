Serrano: “La MLB quedó satisfecha contrabajo al Quisqueya”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El martes y el miércoles de esta semana, el Estadio Quisqueya Juan Marichal será el escenario de los partidos de exhibición que protagonizarán los Tigres de Detroit y la selección que representará a República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

En ese sentido, el legendario parque de pelota fue sometido a un proceso de remozamiento, con el que se buscaba dejar la instalación en condiciones de acoger los partidos programados, conforme a los requisitos establecidos por la MLB (Major League Baseball).

Los trabajos concluyeron y el propósito se ha cumplido, según lo ha asegurado el administrador del Estadio Quisqueya, ingeniero Reyni Serrano.

“La MLB ha quedado satisfecha, muy satisfecha con los trabajos de remodelación a que fue sometido el Estadio Quisqueya”, planteó Serrano.

En consecuencia, el escenario está listo para los dos partidos de fogueos entre los Tigres de Detroit y la Selección de República Dominicana.

El equipo de Detroit se prepara para su participación en la próxima temporada del béisbol de Grandes Ligas, mientras que los dominicanos lo hacen en ruta al Clásico Mundial.