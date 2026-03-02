Serrano proclamó que todo listo para la serie

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El ingeniero Reyni Serrano declaró que todo está listo para iniciar mañana la serie entre Detroit y República Dominicana en el Estadio Quisqueya.

Ofreció detalles de los trabajos y resaltó que fueron ejecutados por personal dominicano, bajo la supervisión de la MLB.

“Se trabajó en las áreas del terreno de juego, se cambiaron los orinales de los baños”, dijo. Agregó que 15 empleados tienen la responsabilidad del cuidado del terreno de juego.

Destacó, asimismo, que la remodelación ha contado con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que lidera el ingeniero Eduardo Estrella, entidad que envió obreros para la limpieza de malezas en los alrededores del parque de pelota, así como en las áreas de estacionamiento (parqueos).

Fue reiterativo en resaltar que todo el personal que trabajó en la remodelación del emblemático estadio fue netamente dominicano.

Los trabajos se iniciaron el 28 de enero, inmediatamente después de finalizar el Torneo de Béisbol Invernal Dominicano.

“Se arreglaron asientos de las graderías y la mayor parte de los bleachers”, sostuvo Serrano, quien insistió en que todo se hizo bajo la supervisión de la MLB, cuyos responsables se mostraron muy satisfechos con los trabajos de remozamiento realizados.

También valoró la colaboración que ofreció el Ministerio de Obras Públicas en los trabajos.