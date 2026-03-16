Suspenderán servicio del Teleférico de Santo Domingo: aquí los detalles

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El servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo serán suspendido por motivos de mantenimiento anual programado del sistema, informó la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).

A través de un comunicado, la entidad informó que la fecha de la suspensión en será desde el 27 de marzo y se reanudará el 06 de abril.

Durante ese período, se realizarán labores técnicas destinadas a garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos que integran el sistema.

En ese orden, la MET indicó que, como alternativa para los usuarios, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ofrecerá transporte de apoyo que cubrirá las rutas de ambos teleféricos.

Más temprano, la EMT informó que suspenderá el servicio del Teleférico en Santiago, desde el 06 de abril y el servicio se retomará el 16 del mismo mes.