Sobrevivientes 2006 se corona campeón del VII Torneo de Baloncesto de Oficiales Académicos

El equipo Sobrevivientes 2006 se proclamó campeón del VII Torneo de Baloncesto de Oficiales Académicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, organizado por la Liga de Baloncesto La Batallita (LBB), en una temporada marcada por la intensidad, la disciplina y el alto nivel competitivo.

El conjunto campeón conquistó el título tras imponerse 49-43 al selectivo Sangre Nueva 2013, en un partido que se definió en los minutos finales y mantuvo a los espectadores atentos hasta el último segundo.

La séptima edición del certamen, celebrada bajo el lema “El Retorno”, reunió a equipos representativos de distintas promociones de oficiales, quienes demostraron talento, entrega y compañerismo dentro y fuera de la cancha.

Además de los finalistas, participaron en el torneo los equipos Inmortales 2003, Faraones 2004, Titanes 2005, Legendarios 2007, Trabucos 2012, Monarcas 2015, Veteranos 2017, Tiburones 2018, Jerarcas 2020 e Indomables 2024.

Durante el acto de premiación y clausura, el presidente de la LBB, teniente coronel Danny Batista Ozuna, ERD (DEM), destacó el compromiso de la directiva con el fortalecimiento institucional del torneo.

“Hemos trabajado para consolidar la liga como un espacio de competencia sana, compañerismo y formación integral para los oficiales académicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, expresó.

Jugador Más Valioso y líderes destacados

El premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la final fue otorgado al primer teniente Víctor Reyes Saldaña (ERD), cuyo liderazgo y desempeño resultaron determinantes en la victoria de Sobrevivientes 2006.

En la serie regular, los principales líderes estadísticos fueron:

El líder en puntos fue segundo teniente Brayan Pérez Moreta (FARD), promoción 2005, quien mostró consistencia y precisión ofensiva durante todo el torneo.

En asistencias, el mérito correspondió al teniente de navío Pablo Mesa Cruz (ARD), promoción 2013, destacado por su visión de juego y capacidad para generar oportunidades.

Cómo líder en rebotes terminó Rainer Alcántara Santana, promoción 2004, cuya fortaleza bajo el aro fue clave para el control del balón y las segundas oportunidades.

Al cierre de la ceremonia, Batista Ozuna afirmó que la temporada 2025-2026 “será recordada por la intensidad de los partidos, la calidad técnica de los jugadores y, sobre todo, por la pasión demostrada en cada encuentro”, al tiempo que felicitó a todos los participantes, en especial al campeón y subcampeón del certamen.