Soto se reporta a los entrenamientos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El estelar jugador dominicano Juan Soto se reportó ayer domingo a los campos de entrenamientos de los Mets de Nueva York, con miras a la venidera temporada de Grandes Ligas 2026.

La presentación de cara a la venidera estación augura aún más su participación con el equipo dominicano en su preparación para llegar en plenitud de forma al Clásico Mundial de Béisbol.

“Estoy feliz por regresar de nuevo a los entrenamientos de mi equipo”, expresó el estelar jugador que este año cambiará de posición en los jardines.

Su llegada fue totalmente diferente a la del año pasado, en la que esta vez no estuvo en el ojo de la prensa, tal y como sí ocurrió antes de unirse a los Mets con un contrato de 15 años y 765 millones de dólares

El guardabosques cerró su temporada de 2025 con average de .263, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas y 38 bases robadas.