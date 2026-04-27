Spurs vencen 114-93 a Blazers y ponen la serie 3-1

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Victor Wembanyama registró 27 puntos, 11 rebotes y siete tapones en su regreso tras una conmoción cerebral, y los Spurs de San Antonio tomaron ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda contra los Trail Blazers de Portland con una victoria de 114-93 el domingo.

De'Aaron Fox sumó 28 unidades para los Spurs, que regresarán a casa para el quinto juego el martes por la noche.

Los Spurs anunciaron aproximadamente una hora antes del partido que Wembanyama, el Jugador Defensivo del Año de 2,24 metros, jugaría tras superar el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA.

Los Spurs perdían ante los Blazers por 17 tantos al descanso, pero el partido estaba empatado a 74 al entrar al cuarto periodo. Fox y Keldon Johnson encestaron triples consecutivos para poner a los Spurs arriba 90-77 con 7:14 por jugar.

La clavada de Johnson con 4:31 restantes puso el marcador 101-81 para San Antonio y prácticamente sentenció el triunfo.

Deni Avdija lideró a los Trail Blazers al producir 26 puntos. Hubo un momento tenso con 2:13 por jugar cuando Avdija y Stephon Castle intercambiaron empujones.