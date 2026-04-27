Fedocámaras y CONEP abordan retos económicos y reformas

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El sector cameral y empresarial coincidió en la necesidad de avanzar en una agenda de reformas orientada a fortalecer la economía dominicana, durante la reunión de Junta Directiva Ampliada de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCÁMARAS), con la participación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

La actividad reunió a los presidentes de las cámaras de comercio de las provincias del país junto al presidente del CONEP, Celso J. Marranzini, en un espacio concebido para intercambiar perspectivas y afianzar la coordinación del sector privado frente a los retos y oportunidades actuales. También estuvo presente Claudio Fernández, en representación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM).

El presidente de FEDOCÁMARAS, Manuel Aníbal García Núñez, destacó la relevancia de este tipo de encuentros para la construcción de consensos.

“Este tipo de espacios permite que el sector empresarial avance en torno a las reformas que necesita el país, alineando esfuerzos en favor de la productividad, la formalización y la competitividad”, señaló.

Más alcance y agilidad en los servicios

Durante la jornada también se presentaron avances en la digitalización del registro mercantil, con 26 cámaras que ya disponen de servicios en línea en diferentes puntos del territorio nacional.

Esto permite a los usuarios realizar gestiones sin presencia física, accediendo de manera directa a servicios como certificaciones y renovaciones sin cambios, disponibles de forma inmediata y autogestionada. La medida contribuye a optimizar tiempos de respuesta y simplificar la interacción con el sistema cameral.

Intercambio sobre reformas clave

En el desarrollo del encuentro, Celso J. Marranzini expuso la posición del sector empresarial frente al contexto económico actual, destacando la importancia de sostener el diálogo en torno a los principales temas estructurales.

“El diálogo es fundamental para avanzar en procesos participativos, basados en evidencia, que permitan generar más empleos formales y elevar la productividad del país”, expresó.

Entre los puntos abordados figuraron la reforma laboral, la seguridad social, la calidad educativa, la formalización de la economía y la necesidad de avanzar en soluciones estructurales, incluyendo el sistema eléctrico.

De igual forma, se hizo referencia a iniciativas como Meta RD 2036, orientadas a promover el crecimiento sostenido mediante la coordinación entre el sector público y privado.

En la actividad participó además el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien abordó la importancia de la institucionalidad en el desarrollo del entorno económico.

Reconocimiento y visita técnica

Como parte de la agenda, fue reconocida Yanet Cedeño por su gestión al frente de la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia.

La jornada incluyó también una visita a la planta de cemento DOMICEM, donde los asistentes conocieron detalles del proceso productivo y los estándares de calidad de la empresa.