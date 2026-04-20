Victor Wembanyama hace historia: primer Jugador Defensivo del Año unánime en la NBA

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El frances Victor Wembanyama fue anunciado hoy como el Mejor Jugador Defensivo de la NBA e hizo historia al convertirse en el primer ganador unánime del premio en la historia de la liga, al recibir los 100 votos para el primer puesto.

Esta victoria supone el segundo puesto de Wembanyama entre los dos primeros en la votación al Jugador Defensivo del Año. Quedó segundo, por detrás de Rudy Gobert, durante su temporada 2023-24, en la que fue nombrado Novato del Año.

"Estoy muy orgulloso de ser el primer ganador unánime", declaró Wembanyama. “Llevo trabajando en mi bloqueo de tiros desde siempre. Probablemente sea el aspecto de mi juego en el que me siento más cómodo.”

Chet Holmgren, de Oklahoma City, y Ausar Thompson, de Detroit, fueron los otros finalistas.

Wembanyama lideró la liga en bloqueos por partido (3.1) por tercera vez en sus tres temporadas en la NBA. Además, fue el mejor protector del aro de la liga. Promedió más de un bloqueo por partido que el segundo clasificado, Chet Holmgren, también finalista al premio al Jugador Defensivo del Año (1.9 bloqueos por partido).

La defensa de Wembanyama se tradujo en éxito para los Spurs. Como equipo, los Spurs ocuparon el tercer lugar en la liga en eficiencia defensiva, en gran parte debido al impacto del francés.