Grandes Ligas

Starling Marte acuerda con los Reales de Kansas City por 1 año

El dos veces ganador del Guante de Oro fue All-Star con Pittsburgh en 2016 y nuevamente con Nueva York durante la temporada 2022.

Starling Marte, de los Mets, fletó ayer su tercer jonrón de la temporada.

Los Kansas City Royals firmaron el lunes al dos veces All-Star Starling Marte con un contrato de $1 millón para la próxima temporada, con la esperanza de que el veterano bateador diestro pueda aportar algo de ayuda desde la banca o contra lanzadores zurdos.

Los Royals asignaron al jardinero Dairon Blanco en una movida correspondiente en su roster.

Marte, de 37 años, quien también puede ganar hasta $2 millones en bonos de roster y rendimiento, ha bateado .285 con 163 jonrones, 667 carreras impulsadas y 361 bases robadas en 14 temporadas con los Pirates, Diamondbacks, Marlins, Athletics y Mets.

El dos veces ganador del Guante de Oro fue All-Star con Pittsburgh en 2016 y nuevamente con Nueva York durante la temporada 2022.

Marte también ha aparecido en 25 juegos de postemporada durante seis temporadas, aportando experiencia a un roster relativamente joven de Kansas City, y es uno de los 19 jugadores en la historia de las Grandes Ligas con al menos 150 jonrones y 350 bases robadas.

