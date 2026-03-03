Starling Marte acuerda con los Reales de Kansas City por 1 año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Kansas City Royals firmaron el lunes al dos veces All-Star Starling Marte con un contrato de $1 millón para la próxima temporada, con la esperanza de que el veterano bateador diestro pueda aportar algo de ayuda desde la banca o contra lanzadores zurdos.

Los Royals asignaron al jardinero Dairon Blanco en una movida correspondiente en su roster.

Marte, de 37 años, quien también puede ganar hasta $2 millones en bonos de roster y rendimiento, ha bateado .285 con 163 jonrones, 667 carreras impulsadas y 361 bases robadas en 14 temporadas con los Pirates, Diamondbacks, Marlins, Athletics y Mets.

El dos veces ganador del Guante de Oro fue All-Star con Pittsburgh en 2016 y nuevamente con Nueva York durante la temporada 2022.

Marte también ha aparecido en 25 juegos de postemporada durante seis temporadas, aportando experiencia a un roster relativamente joven de Kansas City, y es uno de los 19 jugadores en la historia de las Grandes Ligas con al menos 150 jonrones y 350 bases robadas.