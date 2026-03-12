El tablazo de Ketel Marte que encolerizó al pícher venezolano Eduardo Rodríguez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cuadrangular de Ketel Marte, con el que le dio la ventaja a República Dominicana 3-1 sobre Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, encolerizó a Eduardo Rodríguez, el abridor venezolano.

Posteriormente, Vladimir Guerrero Junior puso el marcador 4-1 con un home run por el left field.

En el 2023, los criollos cayeron ante los venezolanos y no pudieron avanzar a cuartos de final.

Además, vieron el primer triunfo histórico de Venezuela en sus enfrentamientos en este torneo y ante su ganador del Cy Young, Sandy Alcántara.

Si esa historia se repite, que República Dominicana pierda, enfrentará el poderío del equipo campeón del Clásico, Japón, con Shohei Ohtani a la cabeza. Si gana, se verá con Corea.