Así fue el palo de Juan Soto que le puso número a la casa contra Venezuela

El toletero Juan Soto conectó un cuadrangular que puso el marcador 2-0 contra Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Más temprano, el estelar jardinero izquierdo del conjunto dominicano se desbordó en elogios hacia su compañero Junior Caminero.

“Junior es tremendo pelotero, tremenda persona, es un muchacho que está enfocado en lo que en realidad quiere, ha puesto mucho empeño y disciplina para llegar aquí. Me siento contento por eso, creo que tiene un futuro brillante, si sigue así, su límite es el cielo”, dijo Soto.

Agregó que se siente bien impresionado con lo que ha hecho y la manera en que se comporta dentro y fuera del terreno de juego”.

Soto se refirió a Caminero en la rueda de prensa celebrada en en el loanDepot Park luego del partido donde la República Dominicana venció por nocáut 12-3 a Holanda.

En el 2023, los criollos cayeron ante los venezolanos y no pudieron avanzar a cuartos de final.

Además, vieron el primer triunfo histórico de Venezuela en sus enfrentamientos en este torneo y ante su ganador del Cy Young, Sandy Alcántara.

Si esa historia se repite, que República Dominicana pierda, enfrentará el poderío del equipo campeón del Clásico, Japón, con Shohei Ohtani a la cabeza. Si gana, se verá con Corea.