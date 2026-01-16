Taekwondo RD irá tras plazas para Juegos SD 2026

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El taekwondo de República Dominicana se alista para buscar el mayor número de plazas posibles para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Y lo hará en el marco del clasificatorio continental, torneo que podría efectuarse en Santo Domingo.

“Es casi seguro que este clasificatorio se realice en República Dominicana”, dijo Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo.

Expuso que en los próximos días se tendrá la confirmación y rehusó entrar en mayores detalles hasta no disponer de la información oficial.

“Lo que podemos asegurar es que nuestros muchachos se están preparando, primero para garantizar la mayor cantidad de plazas posibles y segundo para volver a tener una digna representación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, sostuvo.

La cita multideportiva regional iniciará el 24 de julio y finalizará el 8 de agosto de este mismo año en Santo Domingo.

En la edición del 2023 en San Salvador, el taekwondo dominicano obtuvo siete medallas, incluida una de oro y dos de plata.