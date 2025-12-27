TBS Higüey 2025 inicia hoy las series semifinales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El club San Francisco se alzó con el último boleto clasificatorio a la semifinal al obtener un triunfo 102-96 sobre el conjunto de San José, para cerrar la serie regular del 50 Torneo de Basket Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025).

Esta victoria puso al San Francisco a clasificar en el tercer lugar del standing con récord de 5-5 y enfrentará a la escuadra de Savica (6-4), en la serie semifinal B, pactada a un 5-3. San Francisco, Centro y Cambelén, terminaron los tres igualados con 5-5, pero éste último se quedó fuera al quedar por debajo en los cálculos de goal average.

Esta etapa semifinalista B inicia hoy a las 7:20 de la noche, mientras que la serie A, entre los clubes Antonio Guzmán (6-4) y Centro, dará comienzo a las 9:00, también a un 5-3, ambos encuentros a disputarse en el polideportivo Leo Tavárez, de la ciudad.

El San Francisco contó con la ofensiva de los nativos Oscar Montero con 31 puntos, siete rebotes y siete asistencias, y Jorky Mota anotó 26 tantos, tomó cuatro balones y otorgó ocho asistencias, y Roel López logró un doble-doble de 16 unidades, 10 atrapadas y siete pases.

El refuerzo capitalino Luis Feliz contribuyó con 12 puntos más siete rebotes, y Leoanny Reynoso aportó 11 tantos con siete pelotas capturadas. En el revés, por San José (3-7) que quedó descalificado, Brailyn Reyes anotó 27 puntos, siete rebotes y siete asistencias, el refuerzo capitalino Bryan Ramírez tuvo 25 unidades, cinco rebotes y nueve pases, Steven Brito 19 y nueve capturas, y Albert Reyes ocho y 10 atrapadas.

En el otro choque, Cambelén doblegó al Centro, 79-77, con 30 puntos del nativo Nathanael Bonet y doble-doble de 24 tantos, 16 rebotes y cinco asistencias del refuerzo Adonys López. Por los vencidos, el refuerzo norteamericano Kerry Richardson 26 puntos, ocho rebotes.