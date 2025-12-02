Murray sin resultado con Djokovic

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Londres. EFE.

El extenista Andy Murray reconoció que probablemente no consiguió los resultados que le habría gustado con Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, durante los seis meses en los que formó parte del equipo técnico del serbio. “Estás trabajando no sólo con uno de los mejores tenistas, sino con uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Sabía que sería extremadamente exigente y no logré los resultados que me hubieran gustado”, admitió el exnúmero uno, retirado del tenis profesional tras los Juegos Olímpicos de París 2024, en declaraciones a The Tennis Podcast.

El escocés acompañó a Djokovic en el Abierto de Australia 2025, donde el serbio alcanzó las semifinales en Melbourne tras vencer al español Carlos Alcaraz, en el evento.