“Instituto Duartiano y Armada conmemoran 182 años del retorno de Duarte

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Con el sonido del clarín, las marchas, himnos y los solemnes discursos patrióticos, el Instituto Duartiano (ID), en coordinación de la Armada de la República Dominicana (ARD), conmemoró este domingo el 182 aniversario del regreso triunfal de Juan Pablo Duarte al territorio nacional, tras la proclamación de la Independencia Nacional de 1844.

El acto se llevó a cabo en el Santuario de las Tortugas Marinas, en la base naval de Sans Soucí, frente a las aguas caribeñas, espacio donde se rememoró aquel histórico 15 de marzo de 1844, cuando el fundador de la República, con su arribo, pudo poner fin a su forzoso exilio para integrarse a las acciones del naciente Estado.

En el discurso central, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó que el líder trinitario, tras proclamarse la Independencia Nacional, regresó al país desde Curazao en la goleta “Leonor”, capitaneada por el patriota Juan Alejandro Acosta, en horas de la noche del 14 de marzo de 1844, y desembarcó en la mañana de aquel histórico día 15.

Evocó la magnitud del recibimiento que el pueblo y las autoridades de la época dispensaron al líder trinitario, “ocasión en la cual las autoridades y todos los presentes oyeron en el puerto de Santo Domingo la exclamación ¡salve, padre de la Patria! del vicario general de la Arquidiócesis, Tomás de Portes e Infante”, adujo.

Agregó que "tan pronto puso pie en tierra, junto a los próceres Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina, desde la Fortaleza Ozama, dada la investidura de Duarte, se dispararon 21 cañonazos; luego se trasladó a la Plaza de Armas donde fue proclamado jefe del Ejército de la República", relató Gómez Ramírez, señalando además el contraste histórico de que, pese al fervor popular, sus adversarios en la Junta Central Gubernativa solo le otorgaron el rango de general de brigada.

Por su parte, el contraalmirante Juan Gilberto Núñez, inspector general de la Armada de la República Dominicana (ARD), destacó que la llegada de Duarte en 1844 no fue un simple retorno, sino el factor de cohesión necesario para reforzar el sentimiento patriótico y establecer las bases de la soberanía.

El alto militar, quien ostentó, la representación del comandante de la institución, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, agregó que “la Armada estuvo presente en las acciones que se suscitaron en la conformación de la República, Juan Alejandro Acosta fue un digno y valiente trinitario que se esforzó para que se institucionalizada la Marina y naciera con el surgimiento mismo del Estado dominicano”.

Simbología y honor

La ceremonia incluyó un emotivo desfile militar encabezado por los miembros del Instituto Duartiano y las autoridades de la Armada, bajo la ejecución de las marchas interpretadas por la banda de música de ese cuerpo castrense, bajo el ondear predominante de la bandera nacional.

La ofrenda floral depositada ante el monumento al patricio, precedida por la interpretación del himno nacional, reafirmó el compromiso de los duartianos con el legado independentista.

Como cierre, y, al compás del himno a Duarte, los presentes arrojaron flores a los vientos que cayeron con gracia en las cálidas aguas del mar Caribe, gesto con el que los duartianos, junto a miembros de la Armada, de manera ya tradicional, manifiestan el simbolismo de la gratitud eterna de la nación hacia su fundador.