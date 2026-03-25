Persio revela complejo no está apto para hacer Juegos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

“La Federación Dominicana de Tenis está muy preocupada porque faltando 119 días para el inicio de los Juegos Centroamericanos, aún no se inician las labores de remodelación del Complejo Central y las 13 canchas de los alrededores”.

La tajante afirmación la dio a conocer el veterano periodista, Persio Maldonado, presidente de la FEDOTENIS, al conversar con redactores de HOY.

Indicó que el tema lo conversó con el antiguo ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, con el entrenante, Ito Bisonó, así como con el Ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el Comité Organizador con tiempo suficiente.

“Me han dicho que el tema lo asumido el Ministerio de la Vivienda, pero ayer martes, no habían iniciado y creo que el tiempo apremia”, comentó Persio Maldanado. Sentenció que los atletas de la Selección Nacional deben entrenar en sus instalaciones y ya los Juegos se acercan.

Adujo que hoy el Complejo no está en condiciones para montar unos Juegos Centroamericanos.

Acotó que hay mucha filtración; hay que arreglar la cancha principal, los baños, ahí no se ha tocado nada. “Estamos en el tiempo justo, si hay voluntad”, insistió. Indicó que hay materiales que se deben traer del exterior, hay oficinas que les faltan plafones. “Veremos que pasa”, dijo.