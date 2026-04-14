Luis Abinader promete a Los Platanitos: "Entre la alcaldesa y yo vamos a buscar una solución definitiva"

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El presidente Luis Abinader continuó este martes sus recorridos de supervisión por las comunidades afectadas por las intensas precipitaciones de las últimas semanas, acudiendo en esta ocasión al barrio Los Platanitos, próximo a la Avenida Winston Churchill del Distrito Nacional, donde viven más de 200 familias y dedicó tiempo para escuchar personalmente a sus residentes y coordinar, junto con la alcaldesa Carolina Mejía, una intervención del Gobierno oportuna y definitiva.

Siendo esta una de las zonas más vulnerables y afectadas por la gran acumulación de agua, el mandatario instruyó a la alcaldesa del Distrito Nacional trabajar en una solución definitiva a la formación de la laguna que por más de 40 años ha afectado al sector tras la ocurrencia de intensos fenómenos meteorológicos.

“Yo creo que estas son soluciones que hay que hacer para evitar alguna tragedia, pero entre la alcaldesa y yo vamos a buscar una solución definitiva. Nosotros hemos solucionado algunas situaciones como estas y lo seguiremos solucionando”, recalcó Abinader.

Este tipo de iniciativas permiten a las autoridades desplegar asistencia inmediata en favor de las familias dominicanas, llevando seguridad y bienestar colectivo.

“El gobierno cuenta con los recursos necesarios para corregir estas situaciones y devolver estas comunidades a la normalidad“, reiteró el presidente Abinader al supervisar personalmente el barrio Los Platanitos.

De igual forma, el jefe de Estado aseguró que, ante las lluvias pronosticadas para el transcurso de esta semana, el Gobierno continuará tomando todas las medidas necesarias y reiteró el llamado a la población a ser precavidos y tomar conciencia de que estos hechos pueden ocurrir con mayor frecuencia como consecuencia del calentamiento global.

Rápida respuesta y nuevos filtrantes en Los Platanitos

De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía, junto a su equipo de trabajo, explicaron al jefe de Estado y a los comunitarios, que se trabaja arduamente en la limpieza de los filtrantes existentes y se construirán dos nuevos filtrantes en una primera etapa, ampliando aún mas esta cantidad en etapas posteriores.

Los habitantes de esta demarcación recibieron con alegría la rápida respuesta de la Alcaldía del Distrito Nacional para drenar toda el agua acumulada, que en el área próxima a la laguna, alcanzó casi hasta el segundo nivel de algunas edificaciones, afectando los enseres de las viviendas y negocios ubicados en el primer nivel.

“En unos 40 años residiendo aquí, es la segunda vez que ocurre una situación como esta, y estamos agradecidos con el Gobierno por venir y ayudarnos tan rápido”, expresaron los comunitarios.

Ayuda brindada

Respecto a la asistencia social, Abinader explicó que, aunque ya se están distribuyendo raciones alimenticias en todo el territorio nacional, la entrega de enseres y electrodomésticos iniciará cuando cesen las lluvias para evitar que daños en los nuevos artículos.

En la jornada del lunes, el presidente Abinader se trasladó también al sector Nuevo Amanecer en Los Alcarrizos y para este sábado espera poder acudir a Montellano e Imbert, provincia Puerto Plata, donde ya hay equipos de trabajo liderados por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Asimismo, se brinda asistencia en Espaillat, Hato Mayor y El Seibo.

En el recorrido de este martes en Los Platanitos, acompañaron al presidente Abinader el diputado Vicente Sánchez y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.