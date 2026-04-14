Hombre mata a una mujer y hiere a un hijo de la víctima en Higüey

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LA ALTAGRACIA.– Un haitiano le quitó la vida a una mujer e hirió de gravedad al hijo de ella durante un ataque con arma blanca registrado en el sector Villa María, en Higüey.

La víctima mortal fue identificada como Clari Villavicencio, de 54 años, quien murió a causa de una herida punzocortante en el abdomen.

Mientras, su hijo, Hansel Villavicencio, se encuentra ingresado en un centro de salud en condición delicada, tras presentar una perforación en uno de sus pulmones.

El presunto agresor, conocido como “Kiki”, emprendió la huida tras cometer el hecho y es activamente buscado por las autoridades.