Roger Federer, la leyenda del tenis, es inmortalizado en el Salón de la Fama

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El legendario tenista Roger Federer fue elegido para el Salón Internacional de la Fama del Tenis en su primer año de elegibilidad, según anunció el Salón, con sede en Rhode Island, el miércoles.

El primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam en individuales, y parte de una era de grandeza sin precedentes junto a sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic —durante lo que Federer denominó «una época dorada para el tenis»—, fue el único candidato que recibió el apoyo suficiente en la categoría de jugador para la clase de 2026 del Salón.

A continuación, conozcamos el legado y trayectoria del "Maestro" Federer:

Carrera condecorada con trofeos

Federer ha ganado Wimbledon 8 veces

Roger Federer ha ganado 20 títulos de Grand Slam en individuales, solo superado por Rafael Nadal (22) y Novak Djokovic (24). Ha alcanzado 31 finales de Grand Slam, segundo tras Djokovic (37), incluyendo 10 consecutivas y otras 8 consecutivas (las dos rachas más largas de finales en la historia).

Es uno de los ocho hombres con un Grand Slam de carrera, habiendo ganado ocho campeonatos en Wimbledon, seis en el Abierto de Australia, cinco en el Abierto de Estados Unidos y uno en el Abierto de Francia.

Es uno de los siete hombres que han ganado el Grand Slam de carrera (alcanzando los cuatro Grand Slams al menos una vez), logro que consiguió en 2009, y uno de los cuatro jugadores que lo han ganado en tres superficies diferentes: pista dura, hierba y tierra batida.

Sus ocho títulos de Wimbledon, es el récord histórico del evento.

2005-2010: Dominio total del deporte

Roger Federer y su eterno rival y amigo, Rafael Nadal

De 2005 a 2010, Federer alcanzó la final en 18 de 19 Grand Slams consecutivos, ganando 12 títulos. Es el único jugador en ganar tres torneos diferentes al menos cinco veces (Wimbledon, Abierto de Australia y Abierto de Estados Unidos).

Es el único jugador en ganar dos Grand Slams cinco veces consecutivas: Wimbledon (de 2003 a 2007) y el Abierto de Estados Unidos (de 2004 a 2008). Federer ha sido número uno del mundo durante 310 semanas, solo superado por Djokovic (con más de 440 semanas hasta 2025), y ostenta un récord de 237 semanas consecutivas como número uno.

El rey del césped

Federer en Wimbledon 2007

La superficie más exitosa de Federer es la hierba, donde ha ganado un récord de 19 títulos en césped en la Era Abierta, incluyendo un récord histórico de 10 títulos del Abierto de Halle y un récord histórico de 8 títulos de Wimbledon.

Federer ostenta la racha de victorias más larga en césped en la Era Abierta, con 65 triunfos consecutivos sobre hierba entre 2003 y 2008, año en que fue derrotado por Nadal en la final de Wimbledon de 2008.

Récord Guinness y otros logros

Federer fue elegido por sus compañeros como ganador del Premio Stefan Edberg a la Deportividad en 13 ocasiones (2004-2009, 2011-2017). En 2020, los aficionados lo votaron para recibir el Premio del Público de ATPWorldTour.com por decimoctavo año consecutivo (desde 2003). Desde su debut con una victoria en un Grand Slam en 2003, Federer ha ganado un total récord de 39 Premios ATP World Tour.

A partir de 2025, Federer ostenta el segundo mayor número de récords mundiales Guinness basados en el rendimiento en una sola disciplina deportiva (40 en total / 30 basados en el rendimiento).