Torneo voleibol de Bayaguana, dedicado a Fausto Severino

La Asociación de Voleibol de la provincia Monte Plata decidió dedicar el Torneo Superior Masculino de Bayaguana al deportista Fausto Severino.

En el evento, que inició el 12 de este mes y se extenderá hasta el próximo día 21, participan los equipos Pueblo Abajo, Los Cocos, Pueblo Arriba y Santo Cristo. El escenario es el bajo techo del complejo deportivo Isaac Ogando.

Conrado Valdez, presidente de la Asociación de Voleibol de la provincia Monte Plata, resaltó lo que considera grandes aportes de Fausto Severino al desarrollo de esa disciplina, no solo en Bayaguana y la provincia Monte Plata, sino en el país. “Fausto es un hijo distinguido de nuestro municipio de Bayaguana y un orgullo de la provincia Monte Plata”, dijo.

Se recuerda que Fausto Severino fue uno de los principales promotores para que la provincia Monte Plata fue designada sede de los XIII Juegos Deportivos Nacionales, que finalmente se celebraron en marzo del 2006.

De hecho, Severino fue el presidente del Comité Pro-sede de los Juegos, cuya sede asignó el presidente Joaquín Balaguer durante una visita a Bayaguana el 13 de abril del 1994.

La celebración de esos juegos dejaron a la provincia Monte Plata una infraestructura deportiva “envidiable”, con instalaciones en sus diferentes municipios, con lo cual se creaban las condiciones para su desarrollo deportivo.

Recientemente, Fausto Severino también fue reconocido por la Asociación de Boxeo de la provincia Monte Plata.