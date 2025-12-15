Karate hará asamblea general 2025 este sábado 20 en el Albergue Olímpico

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Karate realizará20 de este mes de diciembre su Asamblea General, donde han sido convocadas todas las asociaciones provinciales, en una actividad a celebrarse en el Albergue Olímpico, en el Ensanche La Fe, a las 10 de la mañana.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez, quien afirmó que cada año la entidad cumple con los estatutos en la convocatoria y celebración para esta semana de su Asamblea General.

“Atendiendo a lo establecido en el Artículo 14 y14.1 se ha procedido a convocar a las Asociaciones afiliadas y Reconocidas de la Federación Dominicana de Karate, a participar de la Asamblea General el próximo sábado 20 de Diciembre 2025, a partir de las 10:00 AM, en el Albergue Olímpico en Distrito Nacional”, dijo Ramírez.

Apuntó que la agenda de la Asamblea será la siguiente:

Recibir el informe General del Comité Ejecutivo presentado por el presidente o el vicepresidente sobre las actividades del año anterior.

Recibir el informe financiero o (Balance General de las Cuentas) presentado por el Tesorero.

Aprobar el programa de trabajo del próximo periodo de año, incluyendo el estado de ingresos y egresos.

Autorizar auditorías, cuando lo considere la asamblea necesaria, sobre las operaciones financieras.

Designar un comisario de cuentas cuando se juzgue necesario.

Conocer cualquier otro punto de agenda que esté incluida en la convocatoria.

Escoger miembros faltantes del Comité Ejecutivo.