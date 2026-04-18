Traba Induban gana primer lugar en el mundial de gallos

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La tradicional traba Induban, propiedad del empresario y deportista Manuel Pozo Perelló conquistó el primer lugar en la Mundial de gallos recortados, la cuál fue celebrada en los dos coliseos de Santiago.

El acto de premiación se llevó a cabo en los coliseos donde de se efectuó el evento. Al momento de recibir el galardón que lo acredita como ganador, Pozo Perello dijo sentirse muy contento por conquistar el evento y, agradeció a Gilberto Burgos (Chivi) ya que se unieron para ese clásico que reunió a los mejores galleros nacionales e internacionales.

En ese mismo orden dio crédito a su equipo de trabajo, ya que sin el esfuerzo y la dedicación de ellos, no hubiese sido posible lograr el éxito en un evento tan competitivo.

El equipo de la traba Induban lo conforman además de su propietario Manuel Pozo Perello, César Lachapelle , administrador, el trabero Agustín Laurencio (Paúl), José Alberto (Azulito), Adarlis Núñez (Negro), Fernando Moreta Sebastián Figueroa (Nonito), y la asesoría de Juan Viloria (Chinchin). La junta directiva del coliseo gallístico de Santo domingo, le rindió un merecido homenaje a los campeones.