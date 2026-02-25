¿El último adiós? 5 peloteros que podrían retirarse de MLB en 2026

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A principios de la temporada de 2026, varias figuras legendarias entran en el ocaso de sus carreras.

Si bien los jugadores de béisbol rara vez anuncian su retiro con un año de anticipación (a menos que estén en una gira de despedida), la edad, el historial de lesiones y la situación contractual hacen que los siguientes jugadores sean los candidatos con más probabilidades de retirarse después de la temporada 2026.

Veamos algunos de los jugadores que podrían decir adiós a las Grandes Ligas:

Justin Verlander

- Justin Verlander: Con 43 años, Verlander es el jugador activo de mayor edad en la MLB. Tras pasar 2025 con los Giants y demostrar que aún puede competir, busca alcanzar hitos (como 300 victorias).

Si alcanza sus metas o sufre más contratiempos por lesiones en 2026, esta probablemente será su última temporada.

Max Scherzer

- Max Scherzer: A sus 41 años, apodado como "Mad Max" ha lidiado con importantes problemas de nervios y espalda durante las últimas dos temporadas.

Tras firmar un contrato a corto plazo con los Blue Jays para la temporada 2025, cualquier deterioro adicional en su resistencia física en 2026 podría llevarlo al retiro.

Andrew McCutchen

- Andrew McCutchen: McCutchen es un ícono de Pittsburgh, pero a sus 39 años, ha asumido un rol de liderazgo veterano.

Ha estado firmando contratos de un año para quedarse con los Piratas, y se especula que 2026 será su último año en la ciudad donde se convirtió en Jugador Más Valioso.

Carlos Santana .

- Carlos Santana: El dominicano llega a 2026 como uno de los bateadores activos de mayor edad de la liga. Viene de lo que muchos analistas consideran la temporada más difícil de sus 16 años de carrera. Jugando entre los Cubs y los Guardians, registró un promedio de bateo de .219, el más bajo de su carrera, y solo 11 jonrones.

Paul Goldschmidt

- Paul Goldschmidt: Goldschmidt renovó su contrato con los Yankees para 2026 con un contrato de un año y 4 millones de dólares. Tiene 38 años y ha adoptado un rol a tiempo parcial, principalmente enfrentando a lanzadores zurdos.

Con el prospecto estrella Ben Rice asumiendo la mayor parte del trabajo en primera base, Goldschmidt podría poner fin a su carrera después de esta temporada.