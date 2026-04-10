Valentina Esteban lograr record en 1, 500 en natación

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La juvenil atleta Valentina Esteban Rijo, ha logrado una gran actuación en los eventos de natación, donde en cada actuación, escribe su nombre con letras doradas. El pasado fin de semana, tuvo una sobresaliente actuación hizo historia, representando a los Delfines del club Naco, en la competencia, donde impuso un record nacional en los 1,500 metros libre en la categoría 11_12 años , con tiempo de 20:08.52.

Valentina para sus triunfos cuenta con su valentía , disciplina y talento para lograr un buen resultado.

Por su gran actuación fue premiada como la atleta del Año en el Club Naco, en la disciplina de natación.

Durante la premiación a los atletas más destacados en el Club Naco, Valentina recibió con orgullo su trofeo por su gran actuación el pasado año en las competencias de natación a nivel nacional e internacional. Estuvo acompañada de su familia que con orgullo mostraban el trofeo que conquistó la juvenil por su brillante participación en los torneos.

La atleta de natación del Club Deportivo Naco y de la Selección Nacional Infantil, regresó exitosamente un Torneo Invitacional en Medellín, Colombia, donde se colgó cinco medallas de oro en su pecho, poniendo en alto la bandera tricolor, en el 2025.

La nadadora consiguió esas preseas doradas en las modalidades de 50, 100, 200, 400 y 800 metros libre, donde se convirtió en la sensación de la delegación naqueña, en el evento de la justa del pasado año. La jovencita, que nació en el sector de Alma Rosa, en el Municipio Santo Domingo Este, tiene claro su horizonte deportivo y es trabajar fuerte para llegar a unos Juegos Olímpicos, representar al país.