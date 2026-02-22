Gonzalo, Abel, Charlie, Francisco Javier o Juan Ariel… ¿Quién salva al PLD?

Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se juega hoy su futuro político.

La definición del perfil del aspirante presidencial que proyectará de cara a las elecciones de 2028 representa un camino que puede catapultarse como la principal fuerza de oposición con reales expectativas de triunfo, o bien precipitar su colapso definitivo en un escenario que ya muestra claros signos de polarización entre la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Un candidato que refleje fielmente la visión del líder del PLD, el expresidente Danilo Medina —quien entiende, como pocos, que en política, al igual que en la vida, rige la lucha por la existencia y la supervivencia del más fuerte—, podría ser clave para evitar una alianza con “sus primos verdes” (la Fuerza del Pueblo) y preservar la identidad morada.

En cambio, un aspirante con algún tufo o percepción de vínculos con la Fuerza del Pueblo (FP) equivaldría a criar la vaca para luego venderla y comerse su mejor parte: un camino hacia la sepultura del PLD.

Hasta el momento —y sujeto a las decisiones del Comité Central en su reunión del día de hoy—, entre los nombres que se debaten formal e informalmente el rumbo del partido morado están Charlie Mariotti, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Abel Martínez, Juan Ariel Jiménez y Gonzalo Castillo.

Francisco Javier García cuenta en esta etapa con el respaldo mayoritario y aplastante en las estructuras del Comité Político y el Comité Central. Tras la debacle electoral de 2024, fue de los primeros en salir a reorganizar las bases. No obstante, su gran fortaleza como estratega y amplia experiencia política conquistando victorias electorales tiene un talón de Aquiles: renunció públicamente a la jefatura de la campaña de Abel Martínez en el reciente proceso electoral, enviando un mensaje muy confuso en un momento que exigía claridad y definición.

Abel Martínez, pese a haber decidido trillar un camino propio y solicitar formalmente su exclusión del listado oficial de aspirantes que se presentará ante el Comité Central, conserva importantes simpatías externas, como reflejan diversas encuestas recientes. Es el referente más fresco del partido morado en lo electoral. Sin embargo, arrastra el lastre negativo de la debacle de 2024: un partido que obtuvo 38 % en 2020 se desplomó a poco más del 10 %. En política, como reza el mantra con sobrada razón, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana.

Gonzalo Castillo representa, para muchos, el referente electoral más exitoso del PLD en tiempos recientes: derrotó al expresidente Leonel Fernández en la polémica convención de octubre de 2019, reafirmó su fuerza con un 38 % en 2020 y, en su peor momento —el día de la derrota—, reconoció con elegancia la victoria de Luis Abinader.

Su gestión social durante la pandemia aún genera emociones positivas en amplios segmentos de la población. Una prueba reciente fue la empatía masiva en redes sociales ante los procesos judiciales en su contra, que contrastan con el rechazo que provocan otros casos.

Juan Ariel Jiménez aporta el prestigio académico necesario para renovar las credenciales del PLD ante la juventud. Recuerdo que en un debate bajo el formato parlamentario británico –moderado por el autor de este artículo– con estudiantes de Unibe: todos se referían insistentemente y con admiración al “profesor de Harvard” cada vez que la política criolla entraba en la conversación. En términos cualitativos, si se le alinean los planetas, Juan Ariel podría ser el equivalente a lo que representó la estrella del expresidente Fernández en el siglo pasado para la política local.

Finalmente, Charlie Mariotti, quien con todo pronóstico ganó la secretaría general, tiene la ventaja de haber dado la cara en el momento más crítico del partido. Como secretario general, recorrió el país en múltiples ocasiones durante la crisis política más aguda de ese partido, por lo cual, podría convertirse en una de las grandes sorpresas de este proceso.

La decisión que tome el Comité Central no solo definirá al aspirante, sino la supervivencia del Partido de la Liberación Dominicana.