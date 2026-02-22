Las 10 noticias más leídas del HOY en la semana del 16 al 20 de febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 16 de febrero de 2026 hasta la edición de ayer sábado 21 de febrero de 2026.

1. Cambio de equipo: estos son los 6 nuevos viceministros de Trabajo y el por qué del cambio

Ministro de Trabajo juramenta nuevos viceministros y destaca avances históricos en empleo y reducción de la pobreza

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, juramentó este lunes a seis nuevos viceministros designados por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto núm. 64-26, durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo.

Durante la ceremonia, Olivares Ortega calificó la juramentación como “un ejercicio de autosignificación institucional” y un refuerzo estratégico para continuar fortaleciendo la gestión laboral del país, en consonancia con las prioridades del Gobierno.

2. ¿Qué le ocurrió al diputado del PRM Eugenio Cedeño que lo mantiene fuera de sus labores?

Eugenio Cedeño

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Eugenio Cedeño Areche, informó a través de sus redes sociales que se encuentra en proceso de recuperación luego de haber sido sometido a una cirugía de emergencia el pasado martes 8 de febrero.

En su comunicado, el legislador explicó que los médicos le aseguraron que en siete días podría retomar sus labores habituales. Sin embargo, al día siguiente de la intervención se contagió con influenza, lo que prolongará su tiempo de reposo.

3. Denuncian tala indiscriminada en Loma del Santo Cerro; dicen es para proyectos inmobiliarios

Las fotos muestran diferentes aspectos en donde se está depredando la zona del Santo Cerro en La Vega.

Comunitarios y defensores del medio ambiente y de los recursos naturales de la zona del Cibao Central, manifestaron su profunda preocupación ante lo que califican como un abuso ambiental lo que está ocurriendo en esta la emblemática Loma del Santo Cerro, donde una empresa privada estaría realizando talas masivas de árboles con el supuesto propósito de construir villas, casas veraniegas y apartamentos en la zona.

4."Tranqui en la playa", regalos románticos y embarazo: así celebraron los famosos dominicanos San Valentín

Omar Fernández

El Día de San Valentín se vivió con intensidad entre las figuras públicas dominicanas, quienes compartieron con sus seguidores cómo celebraron la fecha del amor y la amistad.

Omar Fernández: “Tranqui en la playa”

El senador Omar Fernández optó por una celebración relajada, compartiendo imágenes bajo el lema “Tranqui en la playa”. Su estilo sencillo y natural reflejó un momento de descanso y conexión con la naturaleza.

5. ¿Qué cargos enfrenta Meliton Cordero, agente de la DEA detenido en RD?

DEA

La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro, procuradora del Distrito de Columbia, informó que el agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Meliton Cordero fue arrestado en la República Dominicana y enfrenta cargos por conspiración de soborno y fraude de visa.

Según la declaración oficial, el caso se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal por combatir la corrupción y proteger las prioridades de seguridad nacional.

6. UASD activa nuevo sistema de carnetización: lo que cambia para estudiantes y docentes

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) puso en marcha en su Sede Central el proceso de carnetización institucional dirigido a estudiantes, docentes y servidores administrativos, con el objetivo de fortalecer la identidad universitaria, mejorar la seguridad y optimizar la gestión de los servicios académicos y administrativos.

La iniciativa forma parte de una estrategia de modernización que procura garantizar un acceso más ordenado y seguro a las instalaciones, así como facilitar el uso de los servicios universitarios.

7. CONANI niega existencia de Casa de los Dos Ríos en Higüey vinculada a Michael Geilenfeld

CONANI

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó que tras un levantamiento inicial en sus registros digitales y físicos, así como en archivos históricos, no encontró evidencia de la existencia de la institución denominada “Casa de los Dos Ríos” en Higüey, provincia La Altagracia.

La entidad explicó que también realizó una verificación territorial en la zona, entrevistando autoridades locales, comunitarios y pobladores, sin hallar presencia física ni servicios residenciales vinculados a dicha organización.

Presa de Hatillo está llena de toxinas peligrosas para los humanos, animales y siembras

Presa de Hatillo

La contaminación de la presa de Hatillo, en Quita Sueño, Cotuí, aumenta desde que pescadores y moradores de la zona hicieran la denuncia el 3 de diciembre sobre el color verde olivo, que nunca habían visto en sus aguas cristalinas y que lo da una capa de algas.

El mayor lago de agua dulce de las antillas pasó ahora, según los comunitarios de manera repentina, a ser un enorme foco de contaminación y la comunidad clama porque el Ministerio de Medio Ambiente interceda.