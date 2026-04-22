¡Visto bueno! Presidente Abinader inspecciona obras y valora su buen ritmo

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader se declaró complacido y satisfecho con el ritmo de ejecución en los trabajos de construcción y reconstrucción de las instalaciones que servirán de escenario a las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El mandatario también resaltó la calidad de las obras, las cuales, según planteó, estarán certificadas para acoger grandes eventos internacionales.

“Estoy complacido con el avance de estas remodelaciones y construcciones, más que conforme con el avance”, dijo el presidente Abinader en el marco de un recorrido que encabezó ayer por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, complejo que albergará la mayoría de los eventos en la cita multideportiva regional, programada para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

En el recorrido, acompañaron al presidente de la República los ministros de Deportes, Kelvin Cruz y de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, así como el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro y el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía.

El jefe de Estado destacó que en términos generales la ejecución de los trabajos se encuentran en un 90 por ciento, lo que garantiza que las obras estarán listas con tiempo suficiente.

Durante el recorrido, que tuvo como punto principal el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Abinader recibió un informe de cada una de las edificaciones que se acondicionan y de las que se levantan en el emblemático Centro Olímpico por parte de los contratistas y los funcionarios que organizan los juegos.

Destacó la importancia de garantizar que el país cuente con instalaciones de alto nivel, las cuales impactarán el desarrollo deportivo de República Dominicana.