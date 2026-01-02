Yamasá se coronó campeón VGLM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El combinado de Yamasá se coronó campeón del 33avo Torneo de Béisbol Viejas Glorias de Los Mina que se celebró con rotundo éxito en el Estadio de la Escuela La Zafra, en Los Mina.

El combinado de Yamasá derrotó al seleccionado de los Tiburones de los Frailes con marcador amplio de 25 por cero.

La información la dio a conocer el presidente de la Viejas Glorias, Francisco López.

El lanzador ganador y nombrado luego “Jugador Más Valioso” fue Carlos Joseph, quien durante el evento logró tirar dos blanqueadas a los Tiburones.

En la parte ofensiva, también pegó dos cuadrangulares quedando líder en la contienda.

El derrotado fue Raymundo Valera.

El torneo de béisbol Viejas Glorias Los Mina en su torneo 33 celebró la final el pasado domingo 28 de diciembre y agradeció el apoyo de supercolmado Vanessa, Luis Alberto Tejeda y el niche team.