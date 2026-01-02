La Leyenda Negra a lo mejor no es tan negra ¿Estrategia para la división de la Geo hispanidad? (18)

Creado: Actualizado:

Dentro del interesante libro “Geohispanidad, La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico”, del académico y ex militar español don Pedro Baños (Editorial Planeta 2024), hemos encontrado una expresión que para los académicos e intelectuales que se dedican al estudio de la historia del Continente Americano, es sumamente atractivo; nos referimos al calificativo Leyenda Negra.

Ahora bien, si entrelazamos esta expresión con el tortuoso camino que para convertirse en potencia tanto militar como geoeconómica llevó a España a convertirse en toda una potencia mundial de esa época, esto de manera irremediable dejaría en nuestro interior un espeso sabor, que sus múltiples interrogantes nos intranquilizarían como entes pensantes.

En la entrega anterior expresamos que dicho texto era una especie de provocación para imponernos como tarea la profundización, precisamente, de la historia colonizadora que por más de 500 años se nos ha venido narrando como una verdad que a lo mejor pudiera ser no tan verdad.

Su expresión Leyenda Negra según dice Baños, es una de las estrategias que desde hace varios siglos las llamadas grandes potencias han tenido en su imaginario y con la cual, asegura, “intentarán torpedear cualquier intento de unir la Hispanidad”, página 26. Fue acuñado por vez primera por el historiador, traductor e intérprete Julián Judería (1877-1918).

“Toca, una vez más desmontar la Leyenda Negra, señalar a quien la comenzó e indicar en qué se basó o qué utilizó como fuente histórica para después falsearlo con fines políticos y geopolíticos que perjudicaran a España, y tratar de exponer por qué una buena parte de los españoles, en particular, e hispanos, en general, la hemos consumido”, página 196.

Más adelante, en la misma página nos precisa este autor, que “Por Leyenda Negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países; las negaciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuo y como colectividad”.

“En una palabra, entendemos por Leyenda Negra, la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional”, página 197.

Es por ello, que el autor referenciado según se observa, es un fiel nacionalista, defensor de su patria y sobre todo, buscador a través de esta obra, y usando como fuente una vasta bibliografía que durante varios años ha venido investigando y que se refleja como testamento en “Geohispanidad, La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico”, de lo que él considera como la verdad de todo ese tortuoso camino que como continente que le tocó transitar a nuestros nativos ancestrales.

Quitar ese “maleficio” que por más de 500 años hemos venido consumiendo en término de lo que es el conocimiento de las narrativas históricas Americana, no es tarea fácil, sobre todo cuando ya ha pasado tanto tiempo, sobre todo cuando tal y como lo dice el propio Baños: “Se trata de interés político y geopolítico, oportunismo histórico y envidia. Sí, envidia hacia lo que entonces era una potencia mundial, un imperio en el que no se ponía el sol”, página 198.

Pero no ha sido solo este autor que ha estado en esta tesitura para que la humanidad ingiera otro tipo de historia que sobre la colonización por parte de España de esta parte del mundo se ha escrito y que muchos la llaman así, Leyenda Negra, no, hay otros de igual peso intelectual, como por ejemplo citaremos el destacado sociólogo y ensayista Mauricio García Villegas, quien además de la obra “El viejo malestar del Nuevo Mundo” es autor de otro 10 títulos que son de gran valor dentro del universo académico y al que Baños referencia a través de un epígrafe que dice: “La llamada Leyenda Negra (fue) difundida por los ingleses en el siglo XVI y propagada desde entonces a los cuatro vientos por los detractores de España, que no han sido pocos”, página 198.

Por lo que hasta el momento hemos expresado a través del presente análisis-critico –reflexivo, es que recomendamos a quienes se interesen por el tema, que lean la obra ahora sujeta a la presente reflexión, para que nos demos cuenta de una serie de factores que desde la página 198 hasta la 209 nos ofrece, y de seguro, tal y como nos ha ocurrido, dejará en el lector una serie de interrogantes que quiérase o no un día tal vez no muy lejano nos logremos contestar.

Esta es una obra atrevida, más no irreverente. Aquí observamos a un autor respetuoso hacia sus lectores. Además de los importantes juicios de valor también nos encontramos todo un océano de informaciones históricas que un importante grueso de los hispanoamericanos hemos ignorado “por los siglos de los siglos”.

Como expresáramos en nuestra reflexión anterior, este texto abrirá (si no es que lo ha abierto ya) un debate en los círculos pensantes, intelectuales, y académicos del mundo hispano, los cuales interesados para que la (o su) verdadera verdad salga a relucir, y así estos puedan darle al mundo una narrativa a lo mejor distinta a la que nos han contado hasta el momento.

Quiérase o no el mundo Geohispano es una realidad latente. Vamos de acuerdo con lo externado por Pedro Baños cuando nos habla de que las llamadas potencias mundiales “intentarán torpedear cualquier intento de unir la Hispanidad”, página 26.

Si un día los países de habla hispana logran unificar criterios en torno al establecimiento de intereses comunes, es muy probable, que a lo mejor se convierta también en potencia geopolítica, y a eso hay que temerle, pero para ello, España debe unirse primero y después, trabajar por la unión de los demás.

