Yankees debutan al prometedor prospecto de 22 años, Elmer Rodríguez

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El boricua Elmer Rodríguez consiguió su primer ponche en las Grandes Ligas en una extraña jugada de doble matanza y salió ileso de la primera situación de bases llenas en su debut con los Yankees de Nueva York el miércoles.

El joven de 22 años, uno de los mejores prospectos de los Yankees, lanzó hasta la quinta entrada, cuando los Rangers de Texas llenaron las bases sin outs y Josh Jung conectó un sencillo de dos carreras que lo sacó del juego tras 80 lanzamientos.

“Está listo para esto. Se lo ha ganado. Independientemente del resultado de hoy, es capaz de salir al montículo y ponchar a bateadores de Grandes Ligas”, dijo el mánager de Nueva York, Aaron Boone, antes del partido. “Tiene el repertorio. Creo que este chico tendrá una larga carrera como abridor en esta liga”.

Rodríguez ocupó el puesto del derecho Luis Gil en la rotación después de que el Novato del Año de la Liga Americana de 2024 fuera enviado a Triple-A tras la derrota por 7-4 ante los Astros el domingo. Se trata de un ajuste en la parte final de la rotación mientras Carlos Rodón y Gerrit Cole se recuperan de sus lesiones.

Rodríguez otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a tres, lanzando 42 de 80 lanzamientos en la zona de strike.

Se convirtió en el cuarto lanzador nacido en Puerto Rico en abrir un juego para los Yankees, el primero desde Javier Vázquez en 2010. Rodríguez lanzó para su país natal en el Clásico Mundial de Béisbol el mes pasado.