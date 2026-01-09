Más 2 millones visitantes cada trimestre vía aérea

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En el 2025 la República Dominicana recibió más de 2 millones de visitantes cada tres meses vía aérea, en más de 69,724 vuelos que tuvo el país en todo el 2025, según las cifras presentadas ayer por el Ministerio de Turismo (Mitur).

En total, el país recibió el año pasado 11,676,901 visitantes, entre vía aérea y marítima, con lo que sobre pasó las llegadas de años anteriores y lo consolida como el destinos más visitados del Caribe.

Sóllo en el primer trimestre del 2025, la RD recibió 2,320,565 visitantes, mientras que para el periodo abril-junio llegaron 2,193,528 visitantes.

Para el tercer trimestre al país arribaron 2,061,391 visitantes y cerró el último trimestre (octubre-noviembre) con 2,285,685 visitantes.

La mayor cantidad de visitantes por mes se registró en diciembre, cuando llegaron 976,747 visitantes vía aérea, seguido de julio con 863,785 llegadas.

El año pasado llegaron 1,891 vuelos más que en el 2024, lo que representó un crecimiento de 2.8%, precisó el ministro de Turismo, David Collado, al detallar la cifras de llegadas del todo el 2025.

Como es una constante, la mayor parte de los vuelos arribaron por el aeropuerto de Punta Cana, con el 51%, seguido de Las Américas con 28%, Cibao 12%, Puerto Plata 4%, Higuero 2.5% y La Romana con el 2%.

“Estados Unidos sigue como el principal país emisor de visitantes con el 51%”.

En cuanto a las llegadas vías marítima, que en 2025 también exhibe un crecimiento, al país en el primer trimestre, llegaron más de 1 millón de cruceristas, pero en los próximos trimestres está cifra cayó.

La cifra más baja de crucerista se registró el tercer trimestre, cuando llegaron 386,296.

Histórico otra vez

Con la llegada de 11.6 millones de visitantes en el 2025, el ministro volvió a calificar el año como histórico para el turismo del país.

Collado explicó que la llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37,8% con relación al 2022, un 13,3% respecto al 2023 y un 4,3% comparación al año pasado.

Expresó que sólo por por la vía aérea en el 2025, el país recibió 8,861,169 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 23,7% respecto al 2022, un 10% con relación al 2023 y 3,8% en comparación del 2024.

Mientras que sobre los cruceros, detalló que la República Dominicana recibió 2,815,732 cruceristas, lo que representa un aumento de 114,6% con relación al 2022, un 25,3% respecto al 2023 y un 6% frente al año pasado.