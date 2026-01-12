Abinader reitera a funcionarios importancia de la transparencia y manejo pulcro de recursos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.–El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este domingo el Consejo de Ministros extendido, una sesión de trabajo de día completo orientada a priorizar y articular los proyectos estratégicos de mayor impacto social que serán ejecutados en el año 2026, alineados con las diez metas priorizadas, donde se reafirmó el compromiso del Gobierno con una gestión enfocada en resultados y bienestar para la gente.

El director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Félix Reyna, aclaró que, aunque se delimitaron las metas prioritarias para impactar a la República Dominicana, esto no quiere decir que se dejen de lado los demás compromisos del Gobierno.

Informó que, durante la actividad, el presidente Abinader insistió en la trascendencia del seguimiento al trabajo como forma de ofrecer respuestas seguras, confiables y contundentes, que impacten de manera positiva a la República Dominicana.

Reyna indicó que el mandatario reiteró la importancia de la transparencia y del manejo pulcro de los recursos que cada uno de los funcionarios tiene a su disposición en los diferentes ministerios e instituciones del Estado para ejecutar lo planificado y priorizado.

Durante la jornada, ministros, directores y altos funcionarios que integran el Gabinete trabajaron en mesas temáticas y sectoriales, donde revisaron la planificación y el presupuesto del año 2026 a la luz de una hoja de ruta definida por el presidente Abinader, priorizando iniciativas con mayor valor público, impacto medible y capacidad de transformación en la vida de la gente.

El Consejo de Ministros extendido contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportó metodologías, buenas prácticas internacionales y herramientas de articulación para fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y el enfoque en resultados de la gestión pública.

*Luis Madera: principales enfoques estratégicos para el año 2026*

Durante la jornada extendida del Consejo de Ministros celebrada este domingo en el Palacio Nacional, el ministro de Seguimiento y Coordinación de Prioridades, Luis Madera, presentó los principales enfoques estratégicos para el año 2026, que abarcan áreas clave como salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura y eficiencia estatal.

Infraestructura

Madera también destacó que, en materia de infraestructura y servicios básicos, se enfocarán en aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable a través de grandes proyectos, reducir las pérdidas energéticas y fomentar el uso de energías renovables.

Asimismo, se impulsarán acciones para erradicar el hambre, establecer aumentos salariales por encima de la inflación y refocalizar las transferencias sociales condicionadas.

*Salud*

En el sector salud, el Gobierno priorizará el fortalecimiento del primer nivel de atención, la reforma a la seguridad social, la política nacional de medicamentos, la mejora de la red de hospitales traumatológicos y un mayor enfoque en la atención a la salud mental.

*Generación de empleos*

La generación de empleo formal estará apoyada por la formación técnica, el fortalecimiento del inglés como segunda lengua, el impulso de carreras en áreas STEM y regímenes especiales de formalización.

*Educación*

En educación, las prioridades incluyen el fortalecimiento de la escuela como plataforma de desarrollo, mejoras en infraestructura escolar, aumento en la cobertura de la educación inicial, retención en secundaria y expansión de instituciones como la UASD, INFOTEP e ITLA.

*Desarrollo Agrícola*

Finalmente, en desarrollo agrícola y sostenibilidad, el Gobierno promoverá la mecanización del campo, la tecnificación del riego, las compras estatales para el desarrollo, el manejo de cuencas y planes de ordenamiento territorial. Además, se enfocará en asegurar obras críticas de infraestructura y en la aplicación de seguros paramétricos en el sector agrícola. En cuanto a la efectividad del Estado, se impulsará la iniciativa “Burocracia Cero”, junto a sistemas de control previo contra la corrupción y el monitoreo de la calidad de los servicios públicos.

*Articular y alinear los esfuerzos gubernamentales*

Más temprano, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, tras finalizar la primera parte del Consejo de Ministros extendido, informó que este es el número 55 desde agosto de 2020, y que se hace con el objetivo de articular y alinear los esfuerzos gubernamentales en torno a las 10 metas prioritarias de la gestión para el año 2026.

Paliza destacó que esta jornada especial marca el inicio de una nueva etapa del gobierno y forma parte de los esfuerzos por lograr una transformación profunda que mejore la calidad de vida de todos los dominicanos. En ese sentido, se enmarcan también los recientes cambios en el Gabinete y el Consejo de Ministros.

Sostuvo que todo este proceso se ha realizado con el apoyo técnico y metodológico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como la participación del experimentado político británico Sir Francis Maude, quien fungió como ministro de Gabinete del primer ministro David Cameron.

Este ejercicio de articulación permitió alinear prioridades, recursos y ejecución, reafirmando el compromiso del Gobierno con una administración pública eficiente, transparente y enfocada en resultados concretos para la ciudadanía.

El Consejo de Ministros extendido constituyó el segundo momento de la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de Gobierno 2026”, impulsada por el Ministerio de la Presidencia desde octubre de 2025, que inició con un proceso de consulta a organizaciones sociales representativas de mujeres, jóvenes, niñez y personas envejecientes.

Como parte de la agenda, se destacó la participación del exministro del Reino Unido, Francis Maude, quien ofreció una conferencia magistral sobre la importancia de la priorización y la articulación gubernamental como herramientas clave para construir legados de gestión sostenibles y efectivos.

Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo, las instituciones asumieron compromisos claros orientados a la ejecución plena de las iniciativas con mayor impacto, bajo criterios de eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía. Asimismo, se definieron mecanismos de seguimiento, medición y ajuste que permitirán evaluar el avance de cada proyecto a lo largo del año 2026.

Las decisiones emanadas de este Consejo de Ministros extendido serán de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Gobierno y servirán como base para el monitoreo continuo y la mejora del desempeño de la gestión gubernamental durante el año 2026.

*Dirección de Prensa del Presidente*