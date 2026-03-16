La bolsa amarilla que confundió a todos y los gustos más extravagantes de los famosos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El revuelo por la bolsa amarilla que llevó la actriz china Zhang Jingyi sigue dando de qué hablar en redes sociales.

La imagen se volvió viral luego de que muchos internautas creyeran que se trataba de un accesorio de lujo de Balenciaga. Sin embargo, según explicó Infobae, el objeto era en realidad una bolsa de plástico común utilizada como parte de la promoción de su nueva película The One.

El caso volvió a poner sobre la mesa cómo artículos sencillos pueden convertirse en tendencia cuando están en manos de celebridades, y también recordó otras ocasiones en las que figuras públicas han llamado la atención por objetos inusuales o lujosos.

Objetos llamativos por los que famosos han pagado fortunas

Algunas estrellas han invertido grandes sumas de dinero en artículos que, para muchos, podrían parecer poco convencionales.

Kelly Rowland exintegrante de Destiny’s Child junto a Beyoncé compró una bañera adornada con cristales Swarovski.

¿Su precio? 5,200 dólares, detalló Infobae.

De acuerdo con Univisión, en 2013 la socialité Kim Kardashian y su entonces pareja Kanye West adquirieron una mansión en Bel Air con detalles exclusivos, entre ellos inodoros chapados en oro.

Ese mismo año, Page Six reportó que la pareja invirtió alrededor de 750 mil dólares en esos sanitarios.

Según una publicación de The Richest, también se registró un gasto cercano a los 50 mil dólares en un medidor de campo electromagnético de última generación para detectar fantasmas.

El simbolismo detrás de la bolsa viral

En The One, Zhang Jingyi interpreta a Yu Yan, una joven cuyos padres son sordos. Dentro de la historia, su personaje utiliza una bolsa amarilla brillante para que puedan identificarla a la distancia.

Por esa razón, la actriz decidió aparecer en público con el mismo objeto durante la promoción del filme, como una forma de reforzar el simbolismo dentro de la narrativa de la película, según explicó Infobae.