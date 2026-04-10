Entre 7 y 9 pesos suben precios de principales combustibles en RD: gasolina prémium, a 314

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El Gobierno dominicano, a través de un subsidio de RD$1,793 millones, redujo al mínimo un reajuste a los precios de algunos de los combustibles esenciales para la semana del 11 al 17 de abril, manteniendo congelado el Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible esencial para los sectores más vulnerables de nuestra población.

En momentos dónde los precios del petróleo alcanzan variaciones sin precedentes en el mercado internacional, los precios del GLP y los del gas natural mantendrán su precio en territorio dominicano; mientras que la gasolinas premium y regular recibirán un reajuste de RD$9.00 y RD$7.00 respectivamente. De igual forma, el gasoil regular y óptimo serán reajustados con un aumento de RD$7.00 y RD$9.00 por galón, mientras que el avtur aumenta RD$6.85 y el kerosene RD$6.70. El fuel oil #6 baja RD$3.76 de precio y el fuel oil#1 baja RD$6.68.

Sin el sacrificio que realiza el Gobierno, los precios de los combustibles serían de RD$150.62 para el GLP, en vez de RD$137.20, para la gasolina premium RD$365.76, en vez de RD$314.10, para la gasolina regular RD$366.91, en vez de RD$294.50 y el gasoil óptimo debería costar RD$400.17 por galón, en vez de RD$266.10. Con estos reajustes el Estado sigue garantizando la estabilidad a las familias dominicanas.

Para la semana del 11 al 17 de abril los precios de los combustibles quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina prémium se venderá a RD$314.10 por galón sube RD$9.00.

Gasolina regular RD$294.50 por galón sube RD$7.00.

Gasoil regular RD$246.80 por galón sube RD$7.00.

Gasoil óptimo RD$266.10 por galón sube RD$9.00.

Avtur RD$357.31 por galón sube RD$6.85.

Kerosene RD$401.90 por galón sube RD$6.70.

Fuel oíl #6 RD$195.88 por galón baja RD$3.76.

Fuel oíl 1 %S RD$218.38 por galón baja RD$6.68.

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.