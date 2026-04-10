Alcaldía lanza programa "Salcedo más limpio"

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. - Con la presencia de diversas personalidades ligadas al desarrollo de este municipio, la alcaldía de esta ciudad dejó en funcionamiento su programa "Salcedo más limpio" en donde además se sumaron dos modernos camiones adquiridos con fondos propios de la municipalidad

La actividad que fue presidida por el alcalde Juan Ramón Hernández, tuvo matizada por aplausos y positivos comentarios a este nuevo esquema que a partir de este día se implementará en Salcedo.

En sus palabras centrales, el alcalde manifestó que con la llegada de estos nuevos camiones recolectores se garantizara un mejor y mayor trabajo a favor de la ciudad, en donde además se anunció la implementación de una campaña educativa para que la sociedad adquiera las herramientas fundamentales para hacer de Salcedo una de las ciudades más limpia de todo el territorio nacional.

En ese sentido, Hernández le hizo un llamado a los habitantes de este municipio, para que entre todos se sumen a programas que como el que se inicia a partir de la fecha se lleva a cabo en Salcedo.

Los camiones.

De igual manera el alcalde anunció aumento salarial para el Departamento de Ornato de la ciudad, argumentando que esto se debe a un acto de justicia para un personal que labora de manera entusiasta para dejar a Salcedo completamente limpio.

En el acto habló la directora de Planeamiento Urbano de esta alcaldía, la señora Patricia Gómez, quien de igual manera resaltó el clima de modernización que exhibe la ciudad, todo esto gracias al trabajo que el alcalde junto a su equipo viene implementando.

La funcionaria dijo que dicho programa cuenta con el apoyo de la Liga Municipal Dominicana (LMD) en donde la meta principal es la educación ciudadana, con una modalidad denominada "Rutas y Frecuencias" con lo que se busca además crear conciencia de lo que es una ciudadanía responsable.

En el acto habló además el director del Catastro Municipal, el señor Yovanny de los Santos, quien dijo que dicho programa está orientado al fortalecimiento del ornato para mejorar los servicios de recolección de desechos sólidos, a través de un conjunto elementos, los cuales junto a varios de los departamentos de la alcaldía trabajarán para el embellecimiento de la ciudad.

Recordó que desde el ascenso de las actuales autoridades del municipio se ha venido trabajando en la modernización y la adecuación, todo esto llevado a cabo al poner en marcha planes concretos tendente a la modernización de Salcedo.

En el acto además de las personalidades mencionadas, estuvieron presentes el diputado Félix Hiciano, Freddy Fernández, Coordinador Nacional de los Frentes Sectoriales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Reynaldo Eduardo en representación de la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio.

También los regidores Román Valentín y Jordi Rojas, así como representantes de las cooperativas La Unión, Hermanas Mirabal y COOPPAIS, entre otros.