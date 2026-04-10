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Seguridad vial 

El error más común al manejar bajo lluvia que puede salir muy caro

Se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y revisar neumáticos y frenos para evitar tragedias durante las lluvias

La Digesett exhortó a los ciudadanos conducir con precaución, reducir la velocidad y seguir las indicaciones de las autoridades.

La Digesett exhortó a los ciudadanos conducir con precaución, reducir la velocidad y seguir las indicaciones de las autoridades.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Conducir bajo lluvia es uno de los escenarios más riesgosos en carretera, y sin embargo, miles de conductores cometen el mismo error: mantener la misma velocidad y distancia de frenado que en condiciones secas. 

Cuando el pavimento está mojado, la adherencia de los neumáticos disminuye de manera significativa y el tiempo de reacción del vehículo se duplica. 

Sin embargo, muchos conductores subestiman este factor y continúan manejando como si la vía estuviera seca. El resultado puede ser fatal: pérdida de control, choques múltiples y daños materiales de gran costo.

Expertos en el área como Anibal Germoso recomienda reducir la velocidad al menos en un 30%, aumentar la distancia con el vehículo delantero, encender las luces bajas para mejorar la visibilidad y evitar maniobras bruscas. También insisten en la importancia de revisar neumáticos y frenos antes de salir, especialmente en temporada de lluvias.

En República Dominicana, donde las lluvias suelen ser intensas y repentinas, este error se convierte en un factor de alto riesgo. La Dirección General de Tránsito Terrestre ha reiterado que la prevención es vital: un descuido bajo lluvia puede salir muy caro, tanto en pérdidas materiales como en vidas humanas.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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