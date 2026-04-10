El playlist imperdible de Chayanne antes de su show en RD

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La expectativa crece en torno al concierto de Chayanne en República Dominicana y, como antesala, el artista puertorriqueño comparte el playlist que lo acompaña en los momentos previos a subir al escenario. Se trata de una selección de canciones que reflejan su energía, su estilo romántico y el vínculo con sus seguidores.

Entre los temas que no pueden faltar figuran clásicos como “Tiempo de Vals”, “Torero” y “Dejaría Todo”, piezas que han marcado generaciones y que el público espera corear en vivo. También incluye éxitos más recientes como “Bailando Bachata”, que conecta con la esencia caribeña y el ritmo dominicano.

Chayanne

El repertorio previo al show combina baladas, pop latino y fusiones rítmicas que han consolidado a Chayanne como uno de los artistas más queridos de la región.