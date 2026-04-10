El astro boricua
El playlist imperdible de Chayanne antes de su show en RD
Un recorrido musical que refleja su energía, romanticismo y conexión con sus seguidores.
La expectativa crece en torno al concierto de Chayanne en República Dominicana y, como antesala, el artista puertorriqueño comparte el playlist que lo acompaña en los momentos previos a subir al escenario. Se trata de una selección de canciones que reflejan su energía, su estilo romántico y el vínculo con sus seguidores.
Entre los temas que no pueden faltar figuran clásicos como “Tiempo de Vals”, “Torero” y “Dejaría Todo”, piezas que han marcado generaciones y que el público espera corear en vivo. También incluye éxitos más recientes como “Bailando Bachata”, que conecta con la esencia caribeña y el ritmo dominicano.
El repertorio previo al show combina baladas, pop latino y fusiones rítmicas que han consolidado a Chayanne como uno de los artistas más queridos de la región.
Conciertos
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Lency Alcántara