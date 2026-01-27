Solo 7 obras financiadas con recursos externos

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Solo siete obras serán financiadas con recursos externos en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo) durante este año, en 2025 fueron catorce. La inversión total será de RD$9,853 millones.

En la provincia Santo Domingo son cuatro: la construcción del tramo de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos; el paso a desnivel en la intersección de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, en el municipio Santo Domingo Oeste y así como la gestión integral de residuos sólidos en el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.

En el Metro se tiene contemplado un presupuesto de RD$2,620 millones; en el paso a desnivel, RD$1,358.1 millones, en la avenida Nuevo Camino, RD$1,261.2 millones, y en el vertedero, RD$991.1 millones, para un total de RD$6,230.4 millones.

La construcción del tramo de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos, también, cuenta con un presupuesto de RD$1,500 millones provenientes del fondo general del presupuesto nacional.

Mientras los proyectos de inversión en el Distrito Nacional son dos: la rehabilitación para el desarrollo turístico y social de la Ciudad Colonial, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la construcción de la extensión de la avenida Jacobo Majluta con República de Colombia y su entorno.

En la primera obra se tiene consignado un presupuesto de RD$875.7 millones, y en la segunda, RD$2,746.9 millones, para un total de RD$3,622.6 millones. La remodelación de la sede del Ministerio de Obras Públicas, que el año pasado estaba incluida en el presupuesto con recursos externos, se realizará en 2026 con fondos del presupuesto.