Solo 7 obras financiadas con recursos externos

La rehabilitación para el desarrollo turístico y social de la Ciudad Colonial es una de las obras financiadas con préstamos

Segunda línea del Metro de Santo Domingo.

Ubaldo Guzmán Molina
Ubaldo Guzmán Molina

Solo siete obras serán financiadas con recursos externos en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo) durante este año, en 2025 fueron catorce. La inversión total será de RD$9,853 millones.

En la provincia Santo Domingo son cuatro: la construcción del tramo de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos; el paso a desnivel en la intersección de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, en el municipio Santo Domingo Oeste y así como la gestión integral de residuos sólidos en el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.

En el Metro se tiene contemplado un presupuesto de RD$2,620 millones; en el paso a desnivel, RD$1,358.1 millones, en la avenida Nuevo Camino, RD$1,261.2 millones, y en el vertedero, RD$991.1 millones, para un total de RD$6,230.4 millones.

La construcción del tramo de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos, también, cuenta con un presupuesto de RD$1,500 millones provenientes del fondo general del presupuesto nacional.

Mientras los proyectos de inversión en el Distrito Nacional son dos: la rehabilitación para el desarrollo turístico y social de la Ciudad Colonial, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la construcción de la extensión de la avenida Jacobo Majluta con República de Colombia y su entorno.

En la primera obra se tiene consignado un presupuesto de RD$875.7 millones, y en la segunda, RD$2,746.9 millones, para un total de RD$3,622.6 millones. La remodelación de la sede del Ministerio de Obras Públicas, que el año pasado estaba incluida en el presupuesto con recursos externos, se realizará en 2026 con fondos del presupuesto.

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
