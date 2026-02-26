EEUU emite oficialmente permiso presidencial para cable eléctrico de PR a República Dominicana

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) comunicó formalmente a Caribbean Transmission Development Company (CTDC) su aval al desarrollo del cable eléctrico submarino que se propone construir entre la República Dominicana y Puerto Rico, proyecto que se vislumbra completar para 2031, público ayer 25 de febrero el periódico puertorriqueño, El Nuevo Día.

El documento de la DOE concluye que no existen dudas de seguridad nacional ni impactos negativos sobre la operación técnica del sistema en la isla

En enero de este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el permiso presidencial que requería, como paso inicial, el cable eléctrico submarino que se plantea construir entre la isla y la República Dominicana como vía para, en primera instancia, atender parte de las deficiencias de generación de Puerto Rico.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González confirmó que el anuncio oficial se hará en la República Dominicana en pocas semanas, en torno al proyecto que se aspira a concretar dentro de cinco años

Mientras, el presidente Luis Abinader ha manifestado que la aprobación por parte del gobierno estadounidense representa un paso decisivo para la materialización de este ambicioso proyecto, que permitirá la interconexión de los sistemas eléctricos de ambas islas, fortaleciendo la capacidad de intercambio energético, la resiliencia ante contingencias y la integración de energías renovables en la región del Caribe.