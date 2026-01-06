La ABA ve con gran optimismo economía para 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) expresó su optimismo sobre la economía dominicana para este año , al destacar la solidez de los fundamentos macroeconómicos, la capacidad de respuesta de la política monetaria y el papel activo del sector bancario en el impulso a la actividad productiva.

Resaltó que, en medio de un entorno internacional complejo, se ha observado una mejora gradual de las condiciones financieras globales, impulsada por el inicio y la continuidad del proceso de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha contribuido a reducir presiones externas sobre las economías emergentes.

Valoró que en el plano local, este entorno externo más favorable, combinado con unas expectativas inflacionarias consistentemente dentro del rango meta, otorgó al Banco Central el espacio necesario para transitar hacia una postura monetaria más flexible, lo que se reflejó en recortes a la tasa de política monetaria, acompañados de un programa de facilidades de liquidez por RD$81 mil millones, equivalente al 1 % del PIB.

Señaló que estas medidas han tenido un impacto directo en la dinámica del crédito privado en moneda nacional, cuyo crecimiento anual se aceleró de 6.8 % en marzo a 7.7 % en noviembre, con una proyección de expansión entre 9 % y 11 % para el cierre de 2025.

Puntualizó que esta recuperación ha estado impulsada principalmente por el crédito comercial a empresas y el financiamiento destinado a la adquisición y remodelación de viviendas.