Rafael Paz destaca postura de Leonel Fernández sobre Venezuela

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, afirmó que la postura asumida por el expresidente de la República y líder de esta organización, Leonel Fernández, frente a la situación de Venezuela, responde a una defensa firme y coherente de principios universales consagrados en la Constitución dominicana y en el derecho internacional.

Paz explicó que Leonel Fernández ha sido consistente a lo largo de su trayectoria política en la promoción de valores esenciales como la democracia, la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional, principios que forman parte del marco constitucional dominicano y de su tradición diplomática.

«Leonel Fernández no habla desde la improvisación ni desde la coyuntura. Su posición parte de una visión de Estado, sustentada en principios que la República Dominicana ha defendido históricamente en los escenarios regionales y multilaterales», sostuvo el dirigente político.

En ese sentido, Rafael Paz señaló que, en un contexto internacional marcado por polarización y tensiones crecientes, la República Dominicana debe actuar con madurez y responsabilidad, afirmándose como un referente de principios, equilibrio y apego al derecho internacional.

«El país tiene una tradición diplomática de diálogo, mediación y respeto al derecho internacional. Esa tradición no puede ser abandonada por conveniencia política ni por cálculos circunstanciales», enfatizó.

Paz recordó que, en distintos momentos de su historia reciente, la República Dominicana ha desempeñado un papel relevante como espacio de concertación y entendimiento regional, contribuyendo a fortalecer su imagen internacional y a proteger sus intereses nacionales. En ese marco, aseguró que la postura de Leonel Fernández reafirma una visión coherente de Estado, alineada con la Constitución y con el compromiso de preservar la estabilidad y la institucionalidad democrática.

Finalmente, el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional subrayó que la coherencia en la defensa de estos principios es lo que distingue a un liderazgo responsable de la simple reacción política o del oportunismo de ocasión.

«Hay momentos en los que la historia exige responsabilidad, claridad y valentía. Cuando esa responsabilidad llama, el silencio no es una opción», concluyó.