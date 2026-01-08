Cambios en el tren gubernamental continuarán en próximos días, asegura José Ignacio Paliza

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

A propósito de que desde el pasado lunes, el presidente Luis Abinader ha realizado importantes cambios en el tren gubernamental, este jueves, el ministro de la presidencia José Ignacio Paliza aseguró que estos continuaran en los próximos días.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que durante las festividades navideñas, cuando muchos se dedicaron a pasar tiempo de calidad con la familia, Luis Abinader lo tomo para reflexionar y llevar a cabo las decisiones que Paliza asegura, estimaba que serían más entrado el año.

“Pero que bueno que ha sido ahora, además, manda un mensaje de cosas nuevas, vidas nuevas, yo celebro el hecho de que se produzcan cambios a lo interno del gobierno y deben hacerse de manera frecuente”, añadió.

Además, llamo a los funcionarios a estar prestos y dispuestos a contribuir con la suerte del gobierno y las decisiones tomadas por el mandatario.

“Yo que soy miembro de este gran equipo, le he expresado al presidente Luis Abinader que pongo mi propia posición a su disposición en caso de que la necesite. Somos parte de un esfuerzo mayor y debemos estar ahí para ayudar al presidente desde donde nos necesite”, dijo durante una entrevista para el programa Hoy mismo matinal.

Paliza destacó que el abogado y ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Jorge Subero Isa, es una de las grandes instituciones del derecho en el país, incluso, califico como “un lujo” poder contar con su acompañamiento en esta parte de la gestión actual.

Sin embargo, en cuanto al nuevo ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, sostuvo que pese a tener un perfil más bajo, siempre ha sido parte del partido, desde los tiempos de campaña política.

Luis Abinader no asistirá a Fitur

El ministro dijo que en este año el presidente Luis Abinader no diría presente a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), pero que de igual manera, como cada año, República Dominicana contara con un stand desde donde se buscara visibilizar más la provincia Pedernales.

Sin embargo, agrego que el país está más que bien representado por el ministro de Turismo, David Collado, que en cada feria que ha participado, en especial en Fitur, ha puesto gran desempeño.