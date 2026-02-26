Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Abogan turismo más sostenible

Esas intervenciones han impactado a 1,625,803 de clientes, logrando mejorar la calidad del servicio y la estabilidad en las redes

ExpoSostenible será abril.

Kelvin Pascual
Kelvin Pascual

Las nuevas inversiones extranjeras en el sector turismo tienen que tener la visión de sostenibilidad, porque los nuevos proyectos deben garantizar estabilidad económica, coerción social y resilencia ambiental.

Así lo plantaron la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Biviana Riveiro y del presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), Samuel Sena, al anunciar ExpoSostenible 2026, que tendrá como tema principal el turismo sostenible.

De acuerdo a Riveiro la sostenibilidad ya no es una acción de valor agregado, sino que está presente en todos los sectores y proyectos. Mientras que Sena entiende el desarrollo sostenible es la condición indispensable del desarrollo económico.

Kelvin Pascual

Kelvin Pascual

Egresado de la UniversidadRey Juan Carlos, España, del máster Periodismo Económico y de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con diplomados en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.
