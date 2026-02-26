Abogan turismo más sostenible

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Las nuevas inversiones extranjeras en el sector turismo tienen que tener la visión de sostenibilidad, porque los nuevos proyectos deben garantizar estabilidad económica, coerción social y resilencia ambiental.

Así lo plantaron la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Biviana Riveiro y del presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), Samuel Sena, al anunciar ExpoSostenible 2026, que tendrá como tema principal el turismo sostenible.

De acuerdo a Riveiro la sostenibilidad ya no es una acción de valor agregado, sino que está presente en todos los sectores y proyectos. Mientras que Sena entiende el desarrollo sostenible es la condición indispensable del desarrollo económico.