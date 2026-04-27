¿Subió el Wall Street este lunes 27 de abril 2026?

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Nueva York. Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,18 % después de que Estados Unidos e Irán se estancaran en sus negociaciones de paz durante el fin de semana.

10 minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 90 puntos hasta situarse en los 49.321; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,02 %, hasta los 7.166 enteros, y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,19 %, hasta los 24.789 puntos.

El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, una vez el ministro de Exteriores iraní ya había abandonado la capital paquistaní.

La víspera, Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha «diezmado» su capacidad operativa.

En el plano corporativo, varias compañías del sector de la electrónica empezaban la jornada con ganancias sustanciales en Nueva York. Micron subía casi un 5 %, mientras que Intel y Sandisk avanzaban alrededor de un 3,5 %.

El fabricante Qualcomm subía un 2,33 % después de que la prensa especializada informara de que la empresa busca asociarse OpenAI para crear chips de procesamiento para teléfonos inteligentes, según CNBC.

Por otro lado, la empresa de comida rápida Domino’s Pizza caía un 10,4 %. Apple, McDonald’s y Amazon perdían un 1 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó, a las 9.50 hora local (13.50 GMT), con una subida de un 2,15 %, hasta los 96,43 dólares el barril.

El oro, activo refugio, perdía un 0,72 hasta los 4.706,7 dólares la onza y la plata retrocedía otro 1,48 % hasta los 75,28 dólares la onza.