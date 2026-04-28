Sargento de Dicrim respondía a una denuncia y lo mataron de un tiro en la cabeza en Yamasá

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La Policía Nacional informó que un sargento adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) resultó fallecido tras recibir una herida de bala en la cabeza mientras daba respuesta a una denuncia ciudadana en un sector del municipio Yamasá, provincia Monte Plata.

Se trata del sargento Juan Tomás Charles, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde fue llevado en estado crítico, referido de otro centro de salud.

Las investigaciones se encuentran en su fase inicial y en desarrollo, conforme declaraciones ofrecidas por el vocero institucional, coronel Diego Pesqueira.

Adelantó que el hecho, en proceso de investigación, ocurrió en el sector conocido como “Cuneta de Máyiga”, donde el agente acudió en atención a una denuncia presentada por ciudadano ante la dotación policial, relacionada a que varios individuos armados lo habían amenazado de muerte.

El reporte preliminar indica que la patrulla que acudió al referido fue atacada a tiros por tres hombres, uno de ellos identificado preliminarmente como “Orlando”, quienes emprendieron la huida tras perpetrar la agresión.

La institución del orden indicó que equipos de investigación y unidades tácticas mantienen un amplio operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona, con el objetivo de ubicar y apresar a los responsables de este hecho criminal.

“Damos garantía a la sociedad de que estos individuos serán localizados, apresados y puestos a disposición de la justicia”, aseguró el vocero policial.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar enfrentando la criminalidad y exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, suministrando cualquier información que contribuya a la captura de los implicados.