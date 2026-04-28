Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La nueva serie de Netflix Los no elegidos ha despertado la curiosidad del público por su atmósfera perturbadora y su retrato de una comunidad religiosa cerrada. Aunque la trama no está basada en un caso real único, sí se nutre de experiencias auténticas de personas que vivieron en sectas y grupos comunitarios con dinámicas de control psicológico y aislamiento.

La creadora, Julie Gearey, recopiló testimonios de exmiembros de comunidades religiosas en Reino Unido y otros países para construir una ficción con raíces en hechos documentados. La comunidad ficticia The Fellowship of the Divine no existe, pero sus prácticas reflejan patrones comunes en grupos como los Plymouth Brethren o la Jesus Army, donde líderes carismáticos y reglas estrictas condicionaban la vida cotidiana de los miembros.

La historia sigue a Rosie, interpretada por Molly Windsor, una joven madre atrapada en esa comunidad, cuya vida se ve sacudida por la llegada de un forastero que despierta dudas sobre su fe y su matrimonio. El resultado es un thriller psicológico que, sin ser documental, transmite con realismo la atmósfera opresiva de las sectas y el costo emocional de romper con ellas.

La fuerza de Los no elegidos radica en que, aunque es ficción, está inspirada en testimonios reales, lo que explica la sensación de veracidad y la inquietud que genera en el público